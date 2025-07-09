По информации газеты, родители переводчицы — россияне, но сама она жила на Украине. Она долго работала внештатной переводчицей в НАТО и Еврокомиссии, а также во французских министерствах. Однако украинские посольства в Париже и Брюсселе несколько лет отказывают ей в разрешении работать на мероприятиях с Зеленским из-за её «профессиональных связей с российскими властями». Несмотря на это, её не исключили из списков сотрудников НАТО и французских министерств.