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ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников

Консультации по спорным вопросам продолжаются, следует из официального заявления боевиков.

Источник: AP 2024

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что в ходе консультаций в Дохе согласилось освободить 10 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Консультации по спорным вопросам продолжаются, следует из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале боевиков.

«ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня», — говорится в сообщении.

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