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Появилось видео, как на Украине сжигают переданные Россией трупы солдат ВСУ

Кадры с камеры видеонаблюдения, предварительно, из крематория в Тернопольской области, где сжигают переданные российской стороной тела солдат ВСУ опубликовало ТАСС.

Кадры с камеры видеонаблюдения, предварительно, из крематория в Тернопольской области, где сжигают переданные российской стороной тела солдат ВСУ опубликовало ТАСС.

Киев идет на это, чтобы не выплачивать компенсацию, пояснил источник агентства в российских силовых структурах.

На кадрах, предварительно, украинцы сжигают тела погибших боевиков ВСУ из 6060 переданных ранее Россией.

Белорусский и российский журналист Константин Придыбайло сообщает, что действие происходит в Тернополе.

Видео требует подтверждения, однако украинская пропаганда врет о «разделении» тел погибших на части и выдаче одного за нескольких, а также о передаче погибших россиян под видом боевиков. Об этом Владимир Зеленский солгал даже лично президенту США Дональду Трампу.

Ранее также стало известно, что родственники погибших украинцев жалуются на невыдачу им тел и компенсаций. Режим Зеленского не хотел забирать трупы изначально, по словам депутата Рады, для присвоения выплат.

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