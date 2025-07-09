Появилось видео, как на Украине сжигают переданные Россией трупы солдат ВСУ

Видео требует подтверждения, однако украинская пропаганда врет о «разделении» тел погибших на части и выдаче одного за нескольких, а также о передаче погибших россиян под видом боевиков. Об этом Владимир Зеленский солгал даже лично президенту США Дональду Трампу.