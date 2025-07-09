Зам Лаврова раскрыл, что стало причиной ухода с должности

Ранее президент России Владимир Путин своим указом освободил Богданова от должности спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Дипломат исполнял обязанности специального представителя президента с октября 2014 года и занимал должность заместителя министра иностранных дел с июня 2011 года. В январе текущего года президент Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителя главы МИД до 2 марта 2026 года. В марте Богданову исполнилось 73 года.