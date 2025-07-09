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Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие

Президент США подчеркнул, что на африканском континенте видит новые экономические возможности.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президента США Дональда Трампа с делегатами из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала состоялась в резиденции главы Белого дома, где он предложил этим странам приобретать вооружение американского производства.

«Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми», — отметил Трамп, выступая в Белом доме.

Он акцентировал внимание на перспективах экономического роста на африканском континенте. Регион обладает «огромным богатством и потенциалом», добавил он.

Трамп обратился с призывом «расширять инвестиции в сектор обороны посредством закупок американского оружия».

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