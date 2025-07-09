На Украине взбесились из-за одного решения США: «Это глупая шутка»

Старший офицер ВВС Украины назвал «глупой шуткой» обещанную военную помощь США. Своим мнением неназванный киевский боевик поделился с британской газетой The Times.
По его словам, отправка 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot не сможет ничем помочь Киеву, так как такого количества просто будет недостаточно даже для того, чтобы отразить одну атаку.
«Если они действительно пришлют нам десять (ракет), это будет похоже на глупую шутку», — цитирует его иностранное СМИ.
Как KP.RU писал ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти запросили у Вашингтона очередной пакет военной помощи, в составе которого они очень хотят видеть дополнительный ЗРК Patriot. В Белом доме рассмотрят данный вопрос, однако ничего не могут обещать, так как он «очень дорогостоящий».