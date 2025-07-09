На Украине взбесились из-за одного решения США: «Это глупая шутка»

Как KP.RU писал ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти запросили у Вашингтона очередной пакет военной помощи, в составе которого они очень хотят видеть дополнительный ЗРК Patriot. В Белом доме рассмотрят данный вопрос, однако ничего не могут обещать, так как он «очень дорогостоящий».