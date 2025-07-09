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«Уже пора»: Бывший замглавы МИД Богданов прокомментировал свою отставку двумя словами

В интервью газете «Известия» Михаил Богданов высказался по поводу указа о его отставке с поста спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и африканским государствам.

Источник: Life.ru

«Уже пора. Возраст, пенсия», — сказал дипломат.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом прекратил полномочия Михаила Богданова на занимаемых им государственных постах. Он освобождён от поста заместителя главы Министерства иностранных дел России, а также от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и африканским странам.

Михаилу Богданову 73 года, и он посвятил дипломатической службе почти полвека, начиная с 1974 года. Он был назначен заместителем министра иностранных дел в июне 2011 года, а должность спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и Африке занимал с октября 2014 года. В его компетенцию входили вопросы взаимодействия России со странами ближневосточного и африканского регионов, с Организацией исламского сотрудничества и другими международными мусульманскими организациями, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке.