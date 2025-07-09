«Уже пора»: Бывший замглавы МИД Богданов прокомментировал свою отставку двумя словами

Михаилу Богданову 73 года, и он посвятил дипломатической службе почти полвека, начиная с 1974 года. Он был назначен заместителем министра иностранных дел в июне 2011 года, а должность спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и Африке занимал с октября 2014 года. В его компетенцию входили вопросы взаимодействия России со странами ближневосточного и африканского регионов, с Организацией исламского сотрудничества и другими международными мусульманскими организациями, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке.