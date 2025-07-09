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Представительница Минздрава задержана за взятки. Подробности истории

Отмечается, что в течение нескольких лет вместе с подельниками представительница Минздрава обеспечивала иностранной компании возможность поставки в Беларусь различных медицинских препаратов на миллионы рублей.

Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили преступную схему закупки лекарственных средств республиканского масштаба, среди фигурантов дела — представительница Министерства здравоохранения, сообщается в телеграм-канале МВД Беларуси.

Отмечается, что в течение нескольких лет вместе с подельниками представительница Минздрава обеспечивала иностранной компании возможность поставки в Беларусь различных медицинских препаратов на миллионы рублей. За лоббирование интересов женщина получала деньги и дорогие подарки, ей также предоставляли семейные туры за границу.

В ходе очередной конфиденциальной встречи подозреваемая получила от коммерсанта более $7 тыс., после чего была задержана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.