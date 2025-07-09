Представительница Минздрава задержана за взятки. Подробности истории

Отмечается, что в течение нескольких лет вместе с подельниками представительница Минздрава обеспечивала иностранной компании возможность поставки в Беларусь различных медицинских препаратов на миллионы рублей. За лоббирование интересов женщина получала деньги и дорогие подарки, ей также предоставляли семейные туры за границу.