Представительница Минздрава задержана за взятки. Подробности истории

Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили преступную схему закупки лекарственных средств республиканского масштаба, среди фигурантов дела — представительница Министерства здравоохранения, сообщается в телеграм-канале МВД Беларуси.
Отмечается, что в течение нескольких лет вместе с подельниками представительница Минздрава обеспечивала иностранной компании возможность поставки в Беларусь различных медицинских препаратов на миллионы рублей. За лоббирование интересов женщина получала деньги и дорогие подарки, ей также предоставляли семейные туры за границу.
В ходе очередной конфиденциальной встречи подозреваемая получила от коммерсанта более $7 тыс., после чего была задержана.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.