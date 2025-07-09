В Израиле считают достижимой сделку по урегулированию в секторе Газа

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава израильского МИД Гидеон Саар назвал достижимой сделку по урегулированию в секторе Газа, предусматривающую освобождение заложников и прекращение огня. Об этом он заявил в Вене на встрече с президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом. Такие сведения приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства еврейского государства.
Как уточняется в заявлении ведомства, в ходе встречи Саар затронул тему переговоров по вопросу освобождения заложников, которые проходят в Дохе: «Он заявил, что Израиль серьезно настроен на заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и считает такое соглашение достижимым».
Ранее, 6 июля, ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе. Его основная цель — достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним озвученным израильской стороной данным, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников. -0-