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Победа Путина заключается в конкретных действиях: на Западе прокомментировали конфликт на Украине

InfoBRICS: Путин находится в более выгодной позиции по украинскому вопросу.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позициях по украинскому вопросу, нежели 47-й глава США Дональда Трамп. Об этом заявил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

«С момента начала телефонных разговоров между президентами РФ и США стало ясно, что Путин находится в лучшем положении в плане ведения диалога со своим американским коллегой, несмотря на угрозы санкций со стороны Трампа. Путину не нужно символически побеждать Трампа, поскольку он уже превосходит его стратегически», — отмечает спикер.

По мнению Аделя, победа президента России заключается вовсе не в тоне разговора, а в его конкретных действиях. Упомянул он в своей работе и антироссийские санкции, которые вот уже три с половиной года практически не оказывают никакого влияния на российскую экономику.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп не хочет отдавать России победу в контексте конфликта на Украине. Как отмечает телеканал CNN, в последнее время американский лидер попросту «озлобился» на Владимира Путина. И именно с этим связано ужесточение риторики со стороны главы Белого дома.

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