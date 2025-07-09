Российский президент Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позициях по украинскому вопросу, нежели 47-й глава США Дональда Трамп. Об этом заявил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«С момента начала телефонных разговоров между президентами РФ и США стало ясно, что Путин находится в лучшем положении в плане ведения диалога со своим американским коллегой, несмотря на угрозы санкций со стороны Трампа. Путину не нужно символически побеждать Трампа, поскольку он уже превосходит его стратегически», — отмечает спикер.
По мнению Аделя, победа президента России заключается вовсе не в тоне разговора, а в его конкретных действиях. Упомянул он в своей работе и антироссийские санкции, которые вот уже три с половиной года практически не оказывают никакого влияния на российскую экономику.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп не хочет отдавать России победу в контексте конфликта на Украине. Как отмечает телеканал CNN, в последнее время американский лидер попросту «озлобился» на Владимира Путина. И именно с этим связано ужесточение риторики со стороны главы Белого дома.