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Генпрокурор США неожиданно объяснила пропажу минуты записи в камере Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди объяснила пропажу одной минуты видеозаписи с камеры в камере Джеффри Эпштейна.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди объяснила пропажу одной минуты видеозаписи с камеры в камере Джеффри Эпштейна. Она заявила, что это связано с устаревшей системой видеонаблюдения в тюрьме Metropolitan Correctional Center, которая была установлена ещё в 1999 году.

По словам генпрокурора, запись перезаписывается каждый день, и в результате одна и та же минута всегда исчезает.

Власти ищут сейчас видеозаписи за другие дни, чтобы подтвердить эту версию.

Пропавшее видео не является решающим доказательством, а версию самоубийства однозначно подтверждают остальные улики, подчеркнула Бонди.

Также она опровергла свое февральское заявление о публикации «списка Эпштейна». Речь, по ее словам, шла не о перечне клиентов, а о материалах дела.

Изученные американской разведкой тысячи видеозаписей не будут обнародованы, поскольку содержат сцены сексуального насилия над детьми.

Ранее миллиардер Илон Маск выразил сомнения в доверии к президенту США Дональду Трампу из-за дела Эпштейна.

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