Пашинян хочет назначить своего соратника управляющим «Электросетей Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может назначить главу Государственной службы надзора Романоса Петросяна временным управляющим компании «Электросети Армении», передает местный портал rmlur.am.
«Согласно нашим источникам, в правящих политических кругах ходят слухи, что Пашинян намерен назначить главу Службы госконтроля Романоса Петросяна управляющим “Электросетями Армении”», — говорится в публикации.
Также уточняется, что премьер-министр Армении назвал ключевым требованием к кандидату «абсолютную надежность», так как ему предстоит руководить коллективом из 6,8 тысчс сотрудников.
Напомним, накануне сообщалось, что в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» арестованного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна ворвались силовики.