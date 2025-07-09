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Пашинян хочет назначить своего соратника управляющим «Электросетей Армении»

Речь идет о главе Службы госконтроля Армении Романосе Петросяне.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может назначить главу Государственной службы надзора Романоса Петросяна временным управляющим компании «Электросети Армении», передает местный портал rmlur.am.

«Согласно нашим источникам, в правящих политических кругах ходят слухи, что Пашинян намерен назначить главу Службы госконтроля Романоса Петросяна управляющим “Электросетями Армении”», — говорится в публикации.

Также уточняется, что премьер-министр Армении назвал ключевым требованием к кандидату «абсолютную надежность», так как ему предстоит руководить коллективом из 6,8 тысчс сотрудников.

Напомним, накануне сообщалось, что в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» арестованного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна ворвались силовики.

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