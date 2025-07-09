Трамп: США изучат запрос Киева на ещё одну систему Patriot, но она дорогостоящая

В начале июля Соединённые Штаты приостановили поставки вооружения Украине. Впоследствии в американских СМИ появились сообщения о том, что президент страны был не осведомлен о прекращении военной помощи Киеву, и что решение об этом было принято главой Пентагона Хегсетом в одностороннем порядке. Сообщается, что после того, как эта информация дошла до Трампа, он распорядился о немедленной отправке Украине десяти ракет-перехватчиков. Аналитики задаются вопросом, сможет ли этот шаг, предпринятый республиканцем в целях улучшения своего имиджа, предотвратить кризис на Украине.