Трамп: США изучат запрос Киева на ещё одну систему Patriot, но она дорогостоящая

По его словам, Patriot — достаточно уникальная вещь, учитывая, сколько их уже было направлено на Украину. Трамп пообещал изучить этот вопрос, добавив, что это очень и очень дорогостоящее решение.
В начале июля Соединённые Штаты приостановили поставки вооружения Украине. Впоследствии в американских СМИ появились сообщения о том, что президент страны был не осведомлен о прекращении военной помощи Киеву, и что решение об этом было принято главой Пентагона Хегсетом в одностороннем порядке. Сообщается, что после того, как эта информация дошла до Трампа, он распорядился о немедленной отправке Украине десяти ракет-перехватчиков. Аналитики задаются вопросом, сможет ли этот шаг, предпринятый республиканцем в целях улучшения своего имиджа, предотвратить кризис на Украине.