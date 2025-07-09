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Трамп: США изучат запрос Киева на ещё одну систему Patriot, но она дорогостоящая

Администрация США не исключает возможности предоставления Украине дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot, однако подчеркивает значительную цену данного вооружения. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопросы прессы в ходе встречи с делегациями из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

Источник: Life.ru

По его словам, Patriot — достаточно уникальная вещь, учитывая, сколько их уже было направлено на Украину. Трамп пообещал изучить этот вопрос, добавив, что это очень и очень дорогостоящее решение.

В начале июля Соединённые Штаты приостановили поставки вооружения Украине. Впоследствии в американских СМИ появились сообщения о том, что президент страны был не осведомлен о прекращении военной помощи Киеву, и что решение об этом было принято главой Пентагона Хегсетом в одностороннем порядке. Сообщается, что после того, как эта информация дошла до Трампа, он распорядился о немедленной отправке Украине десяти ракет-перехватчиков. Аналитики задаются вопросом, сможет ли этот шаг, предпринятый республиканцем в целях улучшения своего имиджа, предотвратить кризис на Украине.

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