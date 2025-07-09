В МИД РФ пока не определили замену Богданову

В МИД РФ прокомментировали замену Богданову.
В Министерстве иностранных дел России пока не определили, кто займет пост заместителя министра вместо Михаила Богданова. Об этом сообщил источник.
«Пока нет ясности, есть несколько кандидатур», — сообщил собеседник ТАСС. Он также отметил, что вопрос о возможном разделении должностей специального представителя президента РФ и заместителя главы МИД будет рассматриваться после утверждения нового кандидата.
Михаил Богданов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России указом президента Владимира Путина, соответствующий документ был опубликован ранее на официальном сайте президентских указов.