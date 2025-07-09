В ВСУ назвали возможную передачу США десяти ракет Patriot «глупой шуткой»

В среду Зеленский прибыл в Рим для участия в международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 10—11 июля . На встрече также будет присутствовать спецпосланник президента США Кит Келлог, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики и главы международных организаций. Президент Украины уже провел встречу с Келлогом.