На Украине опровергли заявление Зеленского о дронах-перехватчиках

Ранее Зеленский в ходе визита в Данию подписал контракт с американской компанией Swift Beat, специализирующейся на дронах и искусственном интеллекте. Он добавил, что благодаря сотрудничеству уже к этому году Украина получит сотни тысяч беспилотников, а в следующем году их производство будет даже масштабировано.