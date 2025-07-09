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Минчанин порвал паспорт бывшей жены из-за фамилии. Рассказываем подробности

Ранее во Фрунзенское РУВД обратилась минчанка с заявлением о том, что ее паспорт был уничтожен. Выяснилось, что заявительница находилась в здании суда, где рассматривался вопрос о расторжении ее брака.

Житель Минска разорвал паспорт бывшей жены из-за того, что та хотела оставить после развода его фамилию, сообщили в телеграм-канале «Милиция Минска».

Ранее во Фрунзенское РУВД обратилась минчанка с заявлением о том, что ее паспорт был уничтожен. Выяснилось, что заявительница находилась в здании суда, где рассматривался вопрос о расторжении ее брака. Женщина приняла решение оставить после развода фамилию бывшего супруга, но он был категорически против. В результате 33-летний мужчина забрал паспорт из рук минчанки и порвал его.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого паспорта. Отмечается, что за хищение или уничтожение личных документов предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.