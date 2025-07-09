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Орбан назвал 10 июля моментом истины для ЕС из-за голосования по главе ЕК

Премьер-министр Венгрии призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор.

Источник: Аргументы и факты

Для Европы 10 июля станет моментом истины из-за голосования о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии (КА) Урсуле фон дер Ляйен, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл», — написал он в соцсети X*.

Орбан призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор.

«Никаких уловок, нужно сделать выбор», — указал премьер.

Ранее Орбан дал понять Урсуле фон дер Ляйен, что ей следует покинуть свой пост, опубликовав изображение с чиновницей, которое является пародией на обложку журнала Time с уходящим бывшим главой США Джо Байденом.

Отметим, более 70 депутатов Европарламена поддержали инициативу о выражении вотума недоверия фон дер Ляйен.

Напомним, 14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021—2023 годах.

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