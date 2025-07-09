ХАМАС согласился отпустить десять израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС объявило, что во время консультаций в Дохе согласилось освободить десять израильских заложников, которые находились в секторе Газа.
«ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить десять заложников», — приводит ТАСС текст заявления представителей движения.
В ХАМАС добавили, что консультации по ряду вопросов продолжаются. Среди них — ввоз в сектор Газа гуманитарной помощи, вывод израильских войск и предоставление гарантий постоянного прекращения огня.
Ранее, 7 июля, стало известно, что в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС. Уточнялось, что стороны начали диалог при посредничестве Катара.