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ХАМАС согласился отпустить десять израильских заложников

В ХАМАС сообщили, что консультации по ряду вопросов продолжаются.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС объявило, что во время консультаций в Дохе согласилось освободить десять израильских заложников, которые находились в секторе Газа.

«ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить десять заложников», — приводит ТАСС текст заявления представителей движения.

В ХАМАС добавили, что консультации по ряду вопросов продолжаются. Среди них — ввоз в сектор Газа гуманитарной помощи, вывод израильских войск и предоставление гарантий постоянного прекращения огня.

Ранее, 7 июля, стало известно, что в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС. Уточнялось, что стороны начали диалог при посредничестве Катара.

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