Экс-замглавы МИД России Богданов прокомментировал свою отставку

Бывший заместитель главы Министерства иностранных дел России и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов прокомментировал свою отставку с должности.
«Уже пора. Возраст, пенсия», — отметил дипломат в интервью изданию «Известия».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, уход Богданова с должностей в МИД России связан исключительно с личными обстоятельствам в силу возраста. Отмечается, что дипломат написал заявление по собственному желанию, оставив занимаемые им ранее посты.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин в среду, 9 июля, подписал указ, освобождающий Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России.