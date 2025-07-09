Экс-замглавы МИД России Богданов прокомментировал свою отставку

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, уход Богданова с должностей в МИД России связан исключительно с личными обстоятельствам в силу возраста. Отмечается, что дипломат написал заявление по собственному желанию, оставив занимаемые им ранее посты.