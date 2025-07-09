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Экс-замглавы МИД России Богданов прокомментировал свою отставку

Михаил Богданов заявил, что покинул пост замглавы МИД РФ по собственному желанию в силу возраста.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель главы Министерства иностранных дел России и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов прокомментировал свою отставку с должности.

«Уже пора. Возраст, пенсия», — отметил дипломат в интервью изданию «Известия».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, уход Богданова с должностей в МИД России связан исключительно с личными обстоятельствам в силу возраста. Отмечается, что дипломат написал заявление по собственному желанию, оставив занимаемые им ранее посты.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин в среду, 9 июля, подписал указ, освобождающий Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России.