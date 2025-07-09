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Работавшую на закрытой встрече с Зеленским переводчицу заподозрили в шпионаже

Еврокомиссия решила уволить переводчицу, которая работал на закрытой встрече с Владимиром Зеленским.

Еврокомиссия решила уволить переводчицу, которая работал на закрытой встрече с Владимиром Зеленским. Девушку заподозрили в шпионаже. Об этом пишет газета Le Monde.

Переводчицу поймали за «ведением записей» во время заседания Европейского совета в Брюсселе, в котором принял участие Зеленский, 19 декабря 2024 года. На подобных встречах это строго запрещено.

В тот же начали служебное расследование, а ее аккредитацию аннулировали и запретили доступ в здания ЕК.

Украинская сторона в числе прочих претензий выдвигает обвинение в якобы «профессиональных контактах» переводчицы с российскими официальными лицами.

Бывшая сотрудница ЕК, по данным издания, родилась в русскоязычной семье и долгое время жила на Украине вместе с сестрой.

«Госпожа И.», как называют ее в статье, выразила удивление столь пристальным вниманием к незначительному вопросу.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди объяснила пропажу одной минуты видеозаписи с камеры в камере Джеффри Эпштейна. Она заявила, что это связано с устаревшей системой видеонаблюдения в тюрьме, которая была установлена ещё в 1999 году.