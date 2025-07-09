Работавшую на закрытой встрече с Зеленским переводчицу заподозрили в шпионаже

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди объяснила пропажу одной минуты видеозаписи с камеры в камере Джеффри Эпштейна. Она заявила, что это связано с устаревшей системой видеонаблюдения в тюрьме, которая была установлена ещё в 1999 году.