Премьер Пакистана передал в посольство письмо на имя Владимира Путина

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал письмо в посольство страны на территории РФ, адресованное президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пакистанскую дипмиссию в РФ.
Отмечается, что письмо на имя Владимира Путина было передано специальным помощником премьер-министра Пакистана по внешним делам Сайедом Тариком Фатеми. Дипломат вручил документ вице-премьеру России Алексею Оверчуку во время встречи в Москве.
При этом детали послания российскому лидеру от премьер-министра Пакистана не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что Сайед Тарик Фатеми также передал письмо от пакистанского премьера Шахбаза Шарифа на имя Владимира Путина главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время их встречи в июне в Москве.