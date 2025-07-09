Премьер Пакистана передал в посольство письмо на имя Владимира Путина

Ранее KP.RU сообщал, что Сайед Тарик Фатеми также передал письмо от пакистанского премьера Шахбаза Шарифа на имя Владимира Путина главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время их встречи в июне в Москве.