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Названа причина ухода с должности заместителя Лаврова

Бывший заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Бывший заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Решение об уходе с занимаемых им должностей чиновник принял самостоятельно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что Богданов написал заявление сам в силу возраста.

На решение дипломата повлияли исключительно личные обстоятельства, добавил источник.

Он также отметил, что преемник Богданова пока не определен, есть несколько кандидатур.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в среду, 9 июля, освободил Богданова от должности замглавы МИД, другим — от обязанностей своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.