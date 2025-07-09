Названа причина ухода с должности заместителя Лаврова

Бывший заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Решение об уходе с занимаемых им должностей чиновник принял самостоятельно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства заявил, что Богданов написал заявление сам в силу возраста.
На решение дипломата повлияли исключительно личные обстоятельства, добавил источник.
Он также отметил, что преемник Богданова пока не определен, есть несколько кандидатур.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин в среду, 9 июля, освободил Богданова от должности замглавы МИД, другим — от обязанностей своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.