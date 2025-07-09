Министр обороны Польши заявил, что Балтика стала внутренним морем НАТО

По словам польского министра, это изменение статуса акватории произошло после недавнего вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — цитирует слова Косиняка-Камыша пресс-служба польского ведомства.
В военном ведомстве Польши также подчеркнули, что укрепление польского побережья Балтийского моря является «данью уважения» другим странам НАТО.
Ранее Life.ru писал о планах прибалтов и финнов создать мини-НАТО в акватории Балтийского моря. Западные страны наращивают силы на Балтике и готовят флот «северного НАТО» на случай вывода американских войск из региона.