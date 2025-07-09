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Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России

Словакия второй раз за неделю заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России.

Источник: ТАСС

Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники.

«Словакия подтвердила в среду, что пока сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Братиславы поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в ЕС.

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