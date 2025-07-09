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Названа причина ухода Богданова с поста замглавы МИД России

Михаил Богданов самостоятельно принял решение об уходе с должности заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) России по «личным обстоятельствам». Об этом в среду, 9 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Михаил Богданов самостоятельно принял решение об уходе с должности заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) России по «личным обстоятельствам». Об этом в среду, 9 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

— Он написал заявление сам, по собственному желанию, в силу возраста, — говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин вечером того же дня подписал указы о снятии Михаила Богданова с постов замминистра иностранных дел и специального представителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки.

7 июля Путин освободил от должности главы Министертсва транспорта России Романа Старовойта, ранее занимавшего пост губернатора Курской области, и назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это решение не связано с «утратой доверия» к Старовойту, и отметил, что в этом случае формулировка была бы другой.

3 июня Путин снял с должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова. Его назначили на этот пост в 2020 году.

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