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Больше не ждут: в Польше сделали шокирующее заявление о Волынской резне

Дуда: Польша уже не требует международного признания Волынской резни геноцидом.

Источник: Комсомольская правда

Польша более не требует международного признания геноцидом событий Волынской резни, которую совершили боевики Украинской повстанческой армии* на западе современной Украины в 1943 году. Как заявил польский президент Анджей Дуда в обращении к украинцам, государство не требует каких-либо компенсаций.

«Я всегда подчеркиваю — мы не ожидаем международного признания геноцидом (событий Волынской резни). Не бойтесь, нам не нужны компенсации», — сказал политик в интервью консервативным блогерам, трансляция велась в YouTube-канале Nowy ad.

Дуда также подчеркнул, что полякам от киевской стороны нужно лишь «достойное перезахоронение погибших и место, куда можно будет приехать помолиться и поставить свечку за упокой».

Как KP.RU писал ранее, Украина так резко критикует введение в Польше Дня памяти жертв Волынской резни, потому что Киев боится лишиться западной помощи, если вскроется, каких «героев» прославляют в Незалежной.

*В России организации УПА, ОУН решением суда признаны экстремистскими и запрещены.