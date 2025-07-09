Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен об отмене запрета на участие в выборах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В нем она просила отменить решение парижского суда, который запретил ей участвовать в выборах.

Источник: Reuters

Это следует из пресс-релиза ЕСПЧ.

«Суд отклонил данный протест, поскольку не было установлено наличия непосредственной угрозы нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека», — говорится в документе на сайте ЕСПЧ. Ходатайство госпожа Ле Пен подала 8 июля.

31 марта парижский суд приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года (в том числе на два — условно) и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение».

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше