Премьер-министр Пакистана передал письмо на имя Путина

Аналогичный случай произошел в начале июня. Тогда Шахбаз Шариф также передал письменное послание для президента России. Письмо вновь привез Фатеми на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. На встрече помощник пакистанского премьера передал добрые пожелания от пакистанского руководства и выразил стремление страны укреплять сотрудничество с Россией в сферах энергетики, транспорта, торговли и других направлениях. Кроме того, он изложил позицию Пакистана относительно возможной эскалации ситуации в Южной Азии, а также подчеркнул серьезные последствия угрозы водным ресурсам.