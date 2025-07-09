Премьер-министр Пакистана передал письмо на имя Путина

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал письмо на имя президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в посольстве страны в России.
Обращение Исламабада передал специальный помощник премьер-министра по иностранным делам Сайед Тарик Фатеми в рамках встречи с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком в Москве, передает ТАСС.
Аналогичный случай произошел в начале июня. Тогда Шахбаз Шариф также передал письменное послание для президента России. Письмо вновь привез Фатеми на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. На встрече помощник пакистанского премьера передал добрые пожелания от пакистанского руководства и выразил стремление страны укреплять сотрудничество с Россией в сферах энергетики, транспорта, торговли и других направлениях. Кроме того, он изложил позицию Пакистана относительно возможной эскалации ситуации в Южной Азии, а также подчеркнул серьезные последствия угрозы водным ресурсам.
В ноябре 2024 года власти Пакистана выразили желание восстановить прямое авиасообщение с Россией. Соответствующие заявления сделал министр коммуникаций, приватизации и инвестиций Исламской Республики Абдул Алим Хан.