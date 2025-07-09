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Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России второй раз за неделю

Словакия в среду подтвердила своё решение заблокировать принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Словакия подтвердила, что сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы», — говорится в публикации.

По данным телеканала, европейские дипломаты, несмотря на повторное вето Братиславы, всё ещё надеются на достижение компромисса по данному вопросу в ближайшие дни.

Напомним, на прошлой неделе Словакия уже блокировала этот же пакет санкций, заявив о необходимости продолжить консультации с Европейской комиссией относительно энергоресурсов. Против новых ограничений также выступает Будапешт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель пытается в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе закупать российские нефть и газ.

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