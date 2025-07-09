Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России второй раз за неделю

«Словакия подтвердила, что сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы», — говорится в публикации.