Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России второй раз за неделю

«Словакия подтвердила, что сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы», — говорится в публикации.
По данным телеканала, европейские дипломаты, несмотря на повторное вето Братиславы, всё ещё надеются на достижение компромисса по данному вопросу в ближайшие дни.
Напомним, на прошлой неделе Словакия уже блокировала этот же пакет санкций, заявив о необходимости продолжить консультации с Европейской комиссией относительно энергоресурсов. Против новых ограничений также выступает Будапешт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель пытается в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе закупать российские нефть и газ.