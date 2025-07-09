«Глупая шутка»: на Украине отреагировали на обещанную военную помощь от США

Переброска десяти ракет-перехватчиков для зенитного комплекса Patriot не окажет существенной поддержки Украине, поскольку такого количества недостаточно даже для отражения одной массированной атаки. Об этом заявил высокопоставленный представитель ВВС Украины в интервью британскому изданию The Times.