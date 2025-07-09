«Глупая шутка»: на Украине отреагировали на обещанную военную помощь от США

Переброска десяти ракет-перехватчиков для зенитного комплекса Patriot не окажет существенной поддержки Украине, поскольку такого количества недостаточно даже для отражения одной массированной атаки. Об этом заявил высокопоставленный представитель ВВС Украины в интервью британскому изданию The Times.
По его словам, поставка десяти ракет выглядит скорее как насмешка, чем как реальная помощь.
«Если они действительно пришлют нам десять [ракет], это будет похоже на глупую шутку» — заявил военный.
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