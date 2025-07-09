«Тупая шутка»: Украинский военный пришёл в ярость из-за решения США

«Если они в самом деле пришлют нам десять ракет, это будет просто тупой шуткой. Этого даже на один бой не хватит», — приводит издание его слова.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучит запрос Киева на ещё одну систему Patriot. При этом глава Белого дома уточнил, что она является дорогостоящей.
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