Трудности роста: как прошел 17-й саммит стран БРИКС в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро прошел 17-й саммит стран БРИКС. Президент Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и еще ряд лидеров событие пропустили…
Очередной саммит стран — членов БРИКС закончился принятием ряда документов, которые в принципе отражают совпадение точек зрения развивающихся стран на идущие в мире сложные процессы. Тут и осуждение ударов Израиля и США по Ирану, и признание права палестинцев на государство, и поддержка мирного урегулирования конфликта на Украине с признанием важности разного рода посреднических миссий. Более того, президент Бразилии Лула да Сильва на открытии саммита возложил на НАТО вину за гонку вооружений, что послужило камертоном для всего заседания.
Почему не прибыл Си.
Прежде всего, глобалистская пресса обратила внимание на тот факт, что в Бразилию не прибыли ни Владимир Путин, ни Си Цзиньпин, ни еще некоторые другие лидеры стран — членов БРИКС. Явлению этому тут же была дана однозначная трактовка, что президенты ведущих государств теряют интерес к разросшейся конструкции платформы, поскольку все труднее приходить к консенсусу по ряду вопросов. Но если наш президент не прилетел в Бразилию в силу ряда объективных причин: провокационное решение МУС и нежелание по такому поводу вносить разлад в бразильский политикум, растущая угроза террористических провокаций, — то с отказом председателя Си все сложнее. Китайский лидер явно не хотел сейчас сидеть за одним столом со своим индийским коллегой Моди. Да, противоречия между Китаем и Индией существуют давно. Более того, иногда они переходили в «горячую фазу». Но на этот раз узелок противоречий завязался туже. После очередного военного столкновения Индии и Пакистана.
— В Дели отдавали себе отчет, что Пакистан в некотором смысле — прокси-сила Китая, который таким жестким образом как бы проверил решимость своего исторического соперника Индии. Пакистан атаковал индийские силы китайскими истребителями пятого поколения, которые справились с французскими «Рафалями», — отмечает военный аналитик Стас Барбашин, — конечно, конфликт между двумя ядерными державами был обречен на урегулирование. Но вряд ли пакистанцы решились бы на обострение, убийство индийских туристов, если бы не имели внешней поддержки. Да и проблема водоснабжения Пакистана остается бомбой замедленного действия, «фитиль» от которой в индийских руках. Поэтому накопившиеся противоречия двух держав столь велики, что Си Цзиньпин явно не был готов обсуждать их в Бразилии. Видимо, нужно время, чтобы страсти остыли. Иначе саммит столкнулся бы с реальным противостоянием, которое воспринималось как серьезный кризис БРИКС.
К слову, Индия, тяготеющая к Западу в силу своей сложной истории, была той силой, что откровенно воспротивилась введению в рамках БРИКС собственной валюты для внутренних расчетов. Очень не хотелось вызывать гнев Вашингтона, опасающегося сильного подрыва позиций доллара. На тот момент Трамп грозил БРИКС введением 100 процентов пошлин.
БРИКС может и подождать.
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Так что отсутствие председателя Си, который сейчас больше поглощен переговорами с Соединенными Штатами и налаживанием отношений с Европейским союзом, как с возможным союзником в противостоянии с Трампом, не захотел создавать напряжение с Моди. Тем более что, столкнувшись с угрозами США в отношении БРИКС, Китай в лице министра иностранных дел Ван И сдал назад: «БРИКС не является блоком для конфронтации и не нацелен на какие-либо третьи страны. БРИКС является платформой для сотрудничества между развивающимися рынками». И все — никакого переустройства мира. Более того, даже реакция прозападного Лула да Сильва была куда жестче: «Угрозы Трампа ввести пошлины в отношении БРИКС безответственны, не думаю, что это серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. В случае введения пошлин страны БРИКС имеют право ответить зеркально». Как мы видим, платформа все еще не выглядит монолитом.
А между двумя самыми населенными державами нарастают и экономические противоречия. В частности, транснациональные компании стараются быть в антикитайском тренде и переводят свои предприятия из Китая во Вьетнам и Индию. Видимо, время прямых контактов двух держав еще не пришло.
— Такая суета вокруг БРИКС, на который никто толком не поехал. Понятно, что без России и Китая это пустая организация слабых международных акторов, у которых ни армии, ни технологий. При Трампе миром правит триумвират Путин — Си — Трамп, им не нужны пока дополнительные подпорки, — уверен китаевед Николай Вавилов, — для Си нет нужды видеть Лулу и Моди и делать это в Бразилии. Визит Моди перекрыл там все: но это все как-то мелко — особенно без встречи с Путиным. Один саммит можно и пропустить, а в 2028-м будет новая история. Многое поменяется.
Саудовцев не дождались.
Впрочем, БРИКС действительно расширяется, но важен и качественный состав участников этой международной платформы. Хорошо, что Африка теперь представлена в БРИКС и Эфиопией, но все ожидали присоединения к организации и Саудовской Аравии. Считалось, что королевство присоединится уже в ходе саммита БРИКС в Казани. Более того, государственное телевидение КСА уже объявило, что присоединение к БРИКС состоялось, но вскоре эта информация была удалена, а саудовцы пока воздерживаются от такого шага. По мнению научного сотрудника Центра международного сотрудничества имени Примакова Николая Суркова, саудовцы намерены проводить внеблоковую политику, при которой сбалансированное сотрудничество с Китаем не исключает не менее сбалансированного сотрудничества с США:
— Королевство, к примеру, осудило начало нашей СВО, но не присоединилось к антироссийским санкциям. В понимании Эр-Риада, можно не участвовать в противостоянии России и США, США и Китая. И поддерживать сбалансированные отношения со всеми.
И понятно, что на позицию саудовцев оглядываются многие страны Юга, понимающие по-своему многовекторность и глобальный полицентризм. Да, у БРИКС кризис роста. Но достаточно напомнить, что единую валюту в Евросоюзе внедряли в течение 30 лет.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРИКС.
БРИК как содружество государств было основано в июне 2006 года на полях Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. С 2009 года главы стран ежегодно встречаются на официальных саммитах. В 2011 году к содружеству присо единилась ЮАР, превратив BRICs в полноценный BRICS. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия официально присоединились к БРИКС. По заявлению президента России Владимира Путина, сделанному на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности в 2025 году достигает 77 триллионов долларов. Сегодня на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а объединение охватывает треть площади земной суши и почти половину населения планеты.