Трудности роста: как прошел 17-й саммит стран БРИКС в Рио-де-Жанейро

Так что отсутствие председателя Си, который сейчас больше поглощен переговорами с Соединенными Штатами и налаживанием отношений с Европейским союзом, как с возможным союзником в противостоянии с Трампом, не захотел создавать напряжение с Моди. Тем более что, столкнувшись с угрозами США в отношении БРИКС, Китай в лице министра иностранных дел Ван И сдал назад: «БРИКС не является блоком для конфронтации и не нацелен на какие-либо третьи страны. БРИКС является платформой для сотрудничества между развивающимися рынками». И все — никакого переустройства мира. Более того, даже реакция прозападного Лула да Сильва была куда жестче: «Угрозы Трампа ввести пошлины в отношении БРИКС безответственны, не думаю, что это серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. В случае введения пошлин страны БРИКС имеют право ответить зеркально». Как мы видим, платформа все еще не выглядит монолитом.