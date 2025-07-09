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Трамп похвалил президента англоязычной Либерии за знание языка

На встрече с африканскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп удивился безупречному английскому президента Либерии Джозефа Боакайя.

На встрече с африканскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп удивился безупречному английскому президента Либерии Джозефа Боакайя. Американский лидер поинтересовался, где его коллега так хорошо выучил язык, несмотря на то, что английский является государственным в обеих странах.

«Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — отметил Трамп.

Боакай предпочел не комментировать этот вопрос, лишь кивнув в ответ. Примечательно, что другие участники встречи — президенты франкоязычных, португалоязычных и арабоязычных стран — общались с Трампом через переводчика.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа организует первый с момента его возвращения в Белый дом саммит с африканскими лидерами. Встречи пройдут 9−11 июля в Вашингтоне.

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