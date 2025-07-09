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Оппозиционная молдавская партия призвала патриотические силы объединиться против Санду

Молдавские коммунисты (ПКРМ) призвали патриотические политические партии к объединению против действующей власти президента Майи Санду.

Молдавские коммунисты (ПКРМ) призвали патриотические политические партии к объединению против действующей власти президента Майи Санду. Об этом говорится в обращении партии, опубликованном в среду, 9 июля, на сайте политсилы.

«Призываем все политические силы, всех патриотов откликнуться на наш призыв и объединиться под единым знаменем борьбы с узурпаторами. Объединиться в решающей борьбе за Родину, за молдавский народ, за наше общее будущее», — говорится в заявлении ПКРМ.

Там отметили, что Молдавия все больше погружается в болото диктатуры, а нынешнее руководство, дабы остаться у власти, уничтожают всех своих оппонентов.

К слову, ранее в республике платформа «За Молдову» выступила с инициативой создания единого блока оппозиционных партия для участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. К ней уже присоединились ряд политсил, среди которых Партия коммунистов, Партия социалистов (ПСРМ), «Сердце Молдовы» и партия «Будущее Молдовы».

Ранее в аэропорту Кишинева задержали прилетевших в страну из Москвы молдавских оппозиционеров.

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