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Прапорщика Росгвардии Гаврилова посмертно наградят за спасение людей на курском пляже

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов, погибший во время повторного удара украинского беспилотника по пляжу в Курске, будет посмертно награжден орденом Мужества.

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов, погибший во время повторного удара украинского беспилотника по пляжу в Курске, будет посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующее решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, о чем сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По данным властей, Гаврилов прибыл на место после первой атаки беспилотника и участвовал в эвакуации отдыхающих. Во время оказания помощи произошел второй удар, в результате которого сотрудник Росгвардии погиб на месте.

Инцидент произошел вечером 8 июля, когда ВСУ нанесли удар по городскому пляжу Курска с использованием беспилотника самолетного типа. В результате атаки погибли четыре человека, среди них пятилетний ребенок, еще шесть человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе при падении беспилотника пострадала женщина.

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