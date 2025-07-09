Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились кадры из украинского крематория, где сжигают тела военных

Подобные действия со стороны Киева предпринимаются с целью уклонения от выплаты установленных компенсаций семьям погибших.

Источник: Аргументы и факты

ТАСС обнародовал видеозапись, предположительно сделанную в крематории на территории Тернопольской области, где, как сообщается, производится кремация тел украинских военнослужащих, переданных Россией.

По данным представителей российских силовых ведомств, подобные действия со стороны Киева предпринимаются с целью уклонения от выплаты установленных компенсаций семьям погибших.

В свою очередь Владимир Мединский, занимающий должность помощника президента России, сообщил, что Украине были переданы останки 6060 погибших бойцов и офицеров Вооружённых сил.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал видео из больницы, куда доставили раненных при ударе ВСУ.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше