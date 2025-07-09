ТАСС обнародовал видеозапись, предположительно сделанную в крематории на территории Тернопольской области, где, как сообщается, производится кремация тел украинских военнослужащих, переданных Россией.
По данным представителей российских силовых ведомств, подобные действия со стороны Киева предпринимаются с целью уклонения от выплаты установленных компенсаций семьям погибших.
В свою очередь Владимир Мединский, занимающий должность помощника президента России, сообщил, что Украине были переданы останки 6060 погибших бойцов и офицеров Вооружённых сил.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал видео из больницы, куда доставили раненных при ударе ВСУ.