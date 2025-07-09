Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в среду, 9 июля, заявил в своем Telegram-канале, что Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, объявив об исчерпании дипломатических средств по Украине, сделала выбор в пользу войны.
Косачев считает, что это является прямой подготовкой Европы, вновь под предводительством Германии, к войне с Россией. Он отметил, что заявления, представляющие собой ультиматумы, а также поставки оружия Украине не являются дипломатией.
— Итак, ключевая держава ЕС окончательно делает выбор в пользу войны. Ведь когда дипломатия считается «исчерпанной», это прямая подготовка к войне. Сейчас — подготовка Европы (вновь во главе с Германией) к войне с Россией, — написал Косачев.
По мнению вице-спикера Совфеда, европейские лидеры сегодня больше всего боятся не нападения России, а разоблачения той лжи, которую им «скармливали» много лет. Косачев уверен, что заинтересованность европолитиков в войне является главным фактором риска и что провокации будут только нарастать.
В этот же день Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине «исчерпаны». При этом в ходе своего выступления в бундестаге Фридрих Мерц пообещал Украине дальнейшую помощь со стороны Берлина.