«Подготовка к войне»: Косачев обвинил Германию в милитаристском курсе

По мнению вице-спикера Совфеда, европейские лидеры сегодня больше всего боятся не нападения России, а разоблачения той лжи, которую им «скармливали» много лет. Косачев уверен, что заинтересованность европолитиков в войне является главным фактором риска и что провокации будут только нарастать.