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Косачев: Германия сделала выбор в пользу войны

Ранее Мерц сообщил, что продолжит военную помощь Украине.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что Германия под руководством канцлера Фридриха Мерца окончательно склонилась к конфронтационному курсу, отказавшись от дипломатических механизмов в вопросе Украины.

По его словам, подобные заявления свидетельствуют о подготовке к открытому военному сценарию, в котором Берлин вновь занимает ключевую роль в антироссийской стратегии Европы.

Он считает, что за призывами к перемирию может скрываться цель нарастить поставки вооружений Киеву, а политика давления в духе «либо подчинение, либо война» не имеет ничего общего с дипломатией. Косачев полагает, что европейские элиты боятся вовсе не потенциального нападения России, а его отсутствия, поскольку в этом случае, как он утверждает, станет очевидна несостоятельность длительной антироссийской риторики, дорого обошедшейся населению стран ЕС.

По его оценке, европейские власти не могут допустить развития событий без конфликта и, скорее всего, будут способствовать эскалации через провокации на периферии — от Прибалтики до Закавказья. Он допустил, что любая малейшая зацепка может быть использована в качестве предлога, если существует политическая воля к этому.

Косачев также подчеркнул, что главная опасность исходит от самих европейских лидеров, которые, по его мнению, стремятся избежать ответственности за свои просчёты. Он выразил разочарование в здравомыслии политиков, но отметил, что у народов Европы ещё остаётся шанс проявить разум.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине «исчерпались».

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