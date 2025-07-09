Косачев: Германия сделала выбор в пользу войны

По его оценке, европейские власти не могут допустить развития событий без конфликта и, скорее всего, будут способствовать эскалации через провокации на периферии — от Прибалтики до Закавказья. Он допустил, что любая малейшая зацепка может быть использована в качестве предлога, если существует политическая воля к этому.