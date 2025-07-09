Уходящий президент Польши назвал свое главное достижение на посту за десять лет

Президент Польши Анджей Дуда, срок полномочий которого заканчивается 6 августа, заявил, что его главным достижением за десять лет работы на посту является присутствие американских войск в республике. Такое заявление уходящий президент сделал в интервью нескольким YouTube-каналам.
«Что я считаю наиважнейшим? Думаю, что, без сомнения, это решение о присутствии НАТО на восточном фланге, о присутствии солдат североатлантического альянса под патронатом Соединенных Штатов, которые остаются рамочным государством этого присутствия», — сказал Дуда.
Польский лидер напомнил, что в 2015 году, когда он вступил в должность президента страны, в Польше не было ни одного американского солдата. Сейчас их — уже 10 тыс. «Это большая разница», заключил президент республики.
В Польше 1 июня прошел второй тур президентских выборов. Победу на них одержал поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Дуда не мог принимать участие в выборах, так как уже занимал президентский пост дважды.
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