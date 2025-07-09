Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море теперь является внутренним морем НАТО.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море теперь является внутренним морем НАТО. Такое заявление он сделал во время подписания контракта на поставку береговых радаров для обнаружения надводных и низколетящих целей.

Как отметил глава польского оборонного ведомства, после вступления Швеции и Финляндии в альянс Балтика фактически превратилась в зону полного контроля НАТО.

«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — сказал он.

Ранее Трамп похвалил президента англоязычной Либерии за знание языка.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше