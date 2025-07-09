Министр обороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море теперь является внутренним морем НАТО. Такое заявление он сделал во время подписания контракта на поставку береговых радаров для обнаружения надводных и низколетящих целей.
Как отметил глава польского оборонного ведомства, после вступления Швеции и Финляндии в альянс Балтика фактически превратилась в зону полного контроля НАТО.
«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — сказал он.
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