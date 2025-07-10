Те, кто уже понял, что Запад их использует, бегут из ВСУ. За первые шесть месяцев 2025 года на Украине зарегистрировано 107 672 новых уголовных производств по статьям за дезертирство и самовольное оставление части. Всего же с начала СВО отрыто 230 804 производства по аналогичным основаниям.