Трамп готов поддержать санкции против России

Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но только при условии расширения президентских полномочий в вопросах внешней политики. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе.
По словам представителей администрации, действующая версия документа не должна ограничивать право президента самостоятельно принимать решения о санкциях.
«Администрация не позволит конгрессу управлять внешней политикой президента. Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций», — заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома.
Согласно текущей редакции, президент может временно, на 180 дней, отменить 500-процентные пошлины для стран, закупающих российские нефть и уран. После переговоров было достигнуто соглашение добавить возможность продления этого срока, но с условием последующего контроля со стороны Конгресса. Однако Белый дом настаивает на исключении такого механизма, требуя полной свободы действий в санкционной политике.
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