Трамп готов поддержать санкции против России

Согласно текущей редакции, президент может временно, на 180 дней, отменить 500-процентные пошлины для стран, закупающих российские нефть и уран. После переговоров было достигнуто соглашение добавить возможность продления этого срока, но с условием последующего контроля со стороны Конгресса. Однако Белый дом настаивает на исключении такого механизма, требуя полной свободы действий в санкционной политике.