Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп готов поддержать санкции против России

Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но только при условии расширения президентских полномочий в вопросах внешней политики.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но только при условии расширения президентских полномочий в вопросах внешней политики. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе.

По словам представителей администрации, действующая версия документа не должна ограничивать право президента самостоятельно принимать решения о санкциях.

«Администрация не позволит конгрессу управлять внешней политикой президента. Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций», — заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Согласно текущей редакции, президент может временно, на 180 дней, отменить 500-процентные пошлины для стран, закупающих российские нефть и уран. После переговоров было достигнуто соглашение добавить возможность продления этого срока, но с условием последующего контроля со стороны Конгресса. Однако Белый дом настаивает на исключении такого механизма, требуя полной свободы действий в санкционной политике.

Ранее министр обороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше