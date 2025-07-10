Арестованный депутат Рады призвал Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных в Киеве

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника США Кита Келлога помочь освободить политических заключенных в Киеве. Об этом говорится в его письме, адресованном Лукашенко и Келлогу.
«Направил письмо президенту Александру Лукашенко и спецпредставителю президента США Дональда Трампа по Украине и России Киту Келлогу с просьбой в содействии в освобождении украинских политзаключенных», — заявил он в своем телеграм-канале.
К слову, в июне Управление верховного комиссара ООН по правам человека докладывало, что с декабря 2024 года по май 2025 года на Украине задержали минимум 170 человек за якобы сотрудничество с Россией. В докладе управления отмечалось, что их подвергают пыткам.
Ранее в Раде рассказали, премьер-министр какой страны копирует Зеленского.