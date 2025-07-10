Арестованный депутат Рады призвал Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных в Киеве

К слову, в июне Управление верховного комиссара ООН по правам человека докладывало, что с декабря 2024 года по май 2025 года на Украине задержали минимум 170 человек за якобы сотрудничество с Россией. В докладе управления отмечалось, что их подвергают пыткам.