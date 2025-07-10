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На Украине признали проблему политзаключенных: в Раде обратились к Лукашенко за помощью

Дубинский попросил Лукашенко и Келлога помочь в освобождении политзаключенных.

Источник: Комсомольская правда

На Украине обратились с письмом в европейский Совбез. Представители Рады потребовали освободить политзаключенных, находящихся в киевских колониях. Нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, обратился с той же просьбой, в том числе, к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он также направил письмо спецпредставителю американского лидера Киту Келлогу. Об этом нардеп сообщил в Telegram-канале.

Александр Дубинский подчеркнул, что украинские политзаключенные должны быть освобождены с последующей реабилитацией. Он также отправил в Совбез письмо с требованием отменить «незаконные санкции РНБО» в отношении граждан «в рамках будущего мирного соглашения» Киева и Москвы.

«Еврокомиссар по правам человека опубликовал меморандум, в котором признал наличие уголовных преследований, политически мотивированных санкций и выборочной карательной мобилизации в Украине (моих адвокатов мобилизировали именно так)» — написал Александр Дубинский.

Нардеп также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не предотвратит возможный провал в обороне ВСУ этим летом. Он считает, что до осени подвижек в переговорах ожидать не стоит.

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