На Украине признали проблему политзаключенных: в Раде обратились к Лукашенко за помощью

На Украине обратились с письмом в европейский Совбез. Представители Рады потребовали освободить политзаключенных, находящихся в киевских колониях. Нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, обратился с той же просьбой, в том числе, к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он также направил письмо спецпредставителю американского лидера Киту Келлогу. Об этом нардеп сообщил в Telegram-канале.