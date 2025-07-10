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В Кремле раскрыли ближайшие планы Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 10 по 11 июля посетит Малайзию для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Представители МИД стран-участниц объединения поднимут вопрос о рисках, связанных с попытками Североатлантического альянса (НАТО) усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лавров отправится в столицу Малайзии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 10 по 11 июля посетит Малайзию для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Представители МИД стран-участниц объединения поднимут вопрос о рисках, связанных с попытками Североатлантического альянса (НАТО) усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Совещания в Куала-Лумпур пройдут на уровне глав МИД в трех форматах: Россия — АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ). Ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики», — уточнило ТАСС.

Как сообщало URA.RU, ранее, 26−27 июня, на полях саммита ЕАЭС в Минске президент России Владимир Путин заявил, что заявления западных стран о якобы существующей угрозе для НАТО со стороны России надуманны и используются для оправдания роста военных расходов. Он подчеркнул, что такая риторика противоречива и служит внутренним целям западных государств.

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