В Кремле раскрыли ближайшие планы Лаврова

Как сообщало URA.RU, ранее, 26−27 июня, на полях саммита ЕАЭС в Минске президент России Владимир Путин заявил, что заявления западных стран о якобы существующей угрозе для НАТО со стороны России надуманны и используются для оправдания роста военных расходов. Он подчеркнул, что такая риторика противоречива и служит внутренним целям западных государств.