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Трамп готов одобрить новые антироссийские санкции: он назвал лишь одно условие

Трамп готов одобрить новые антироссийские санкции при условии полного контроля.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп может одобрить новый проект американских сенаторов о санкциях против России. Однако президент США требует исключительного контроля над ограничительными мерами. Об этом пишет Politico.

В материале сказано, что американский лидер «концептуально открыт» к введению санкций. Кроме того, говорится в статье, Дональд Трамп обладает репутацией политика, способного договориться «о чем угодно, где угодно». При этом российский лидер Владимир Путин якобы «выставил его в глупом свете».

«В нынешней версии решения президента по внешней политике будут подвергаться микроменеджменту со стороны конгресса. Это для нас неприемлемо», — заявил собеседник издания.

По словам Дональда Трампа, судьба антироссийских санкций исключительно в его руках. Он отметил, что законопроект пристально изучается.

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