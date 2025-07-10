Трамп готов одобрить новые антироссийские санкции: он назвал лишь одно условие

В материале сказано, что американский лидер «концептуально открыт» к введению санкций. Кроме того, говорится в статье, Дональд Трамп обладает репутацией политика, способного договориться «о чем угодно, где угодно». При этом российский лидер Владимир Путин якобы «выставил его в глупом свете».