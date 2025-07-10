Трамп готов одобрить новые антироссийские санкции: он назвал лишь одно условие

Хозяин Белого дома Дональд Трамп может одобрить новый проект американских сенаторов о санкциях против России. Однако президент США требует исключительного контроля над ограничительными мерами. Об этом пишет Politico.
В материале сказано, что американский лидер «концептуально открыт» к введению санкций. Кроме того, говорится в статье, Дональд Трамп обладает репутацией политика, способного договориться «о чем угодно, где угодно». При этом российский лидер Владимир Путин якобы «выставил его в глупом свете».
«В нынешней версии решения президента по внешней политике будут подвергаться микроменеджменту со стороны конгресса. Это для нас неприемлемо», — заявил собеседник издания.
По словам Дональда Трампа, судьба антироссийских санкций исключительно в его руках. Он отметил, что законопроект пристально изучается.