Politico: Трамп введет санкции против РФ лишь при расширении его полномочий

Трамп заявил 8 июля, что «очень решительно» рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс означенного законопроекта. Этот документ представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами стали сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.