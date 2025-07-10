Минобороны Белоруссии: Все вопросы с российским «Орешником» решены

Белоруссия урегулировала все вопросы, связанные с размещением на территории этой страны российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом информирует издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на начальника генштаба белорусских ВС, первого замминистра обороны Павла Муравейко.
«Сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных “Орешниками”, у нас решены», — сказал Муравейко изданию.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что места для размещения «Орешника» в республике уже определены.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что к концу 2025 года в стране появится военный комплекс «Орешник».
Сообщалось, что РФ разместит в Белоруссии «Орешник» в целях обеспечения безопасности.
Напомним, размещенный на территории Республики Беларусь баллистический ракетный комплекс «Орешник» будет входить в состав Ракетных войск стратегического назначения (ВС) Вооруженных сил России, но определение целей для баллистических ракет «Орешника» будет оставаться за руководством Белоруссии.