Минобороны Белоруссии: Все вопросы с российским «Орешником» решены

Белоруссия урегулировала все вопросы, связанные с размещением на территории этой страны российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом информирует издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на начальника генштаба белорусских ВС, первого замминистра обороны Павла Муравейко.