В Верховной раде назвали имитацией объявленную Трампом помощь Украине

Объявленная президентом США Дональдом Трампом помощь Украине в виде нескольких зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot ни что иное, как политическая жестикуляция. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Трамп пообещал передать Украине десять ракет Patriot и, возможно, одну дополнительную систему. Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Дмитрук отметил, что США сами не располагают нужным количеством этих систем для удовлетворения собственных нужд. В связи с этим Трамп преследует лишь одну цель — сделать политический ход, что он дал ракеты и помог.
Американский журнал раскрыл, какую систему ПВО Вашингтон может передать Киеву.